В ООН проголосуют за исключение Ирана из Комиссии по положению женщин

Посол Израиля в ООН раскритиковал ООН за моральное искажение.

В ближайшие часы Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций проголосует за исключение Ирана из Комиссии по положению женщин ООН.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан критикует Организацию Объединенных Наций за моральное искажение, которое привело к членству Ирана в комитете, и за игнорирование угнетения иранского народа, продолжающееся годами.

Ранее глава ЦАХАЛа заявил, что Израиль нанес удар по иранскому конвою с оружием на границе с Сирией.

«Курсор» сообщал, что у Зеленского назвали голосование против Израиля в ООН ошибкой.