Кандидат в премьер-министры Канады обещает перенести посольство в Иерусалим

Лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуаливр заявил, что в случае победы на выборах премьер-министра он перенесет посольство Канады в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Пьер Пуаливр, являющийся главой оппозиции в Канаде, сделал это заявление на встрече, которая состоялась в канадском парламенте в столице Оттаве. Среди присутствовавших на встрече были Хаим Зильберштейн и Ран Ишай, два члена организации «Храни Иерусалим», целью которой является продвижение исследований и политики в отношении сохранения Иерусалима как единой столицы Израиля.

«Во время предвыборной кампании я говорил, что признаю Иерусалим столицей Израиля, а сегодня как лидер оппозиции, лидер Консервативной партии Канады и действующий член парламента еще раз говорю ясно и недвусмысленно — Иерусалим — столица Израиля, и когда я буду избран премьер-министром Канады, я прослежу за тем, чтобы посольство было переведено из Тель-Авива в Иерусалим», — заявил политик.

Глава «Храните Иерусалим» Хаим Зильберштейн выразил большое удовлетворение позицией лидера Консервативной партии и сказал, что «цель визита состояла в том, чтобы услышать четкое официальное заявление лидера оппозиции, и эта цель была полностью достигнута».

Ран Ишай, ранее занимавший пост генерального директора министерства в Иерусалиме и дипломатического советника в Министерстве иностранных дел, добавил: «Я считаю, что это еще один шаг из многих, когда речь идет об изменении политики на международной арене в отношении объединенный Иерусалим как столица Израиля».

Встреча состоялась в рамках усилий «Храните Иерусалим» по влиянию на различные страны для создания позитивной политики в отношении нового правительства в Иерусалиме посредством признания Иерусалима столицей Израиля и необходимости переноса в него своих посольств в качестве мера укрепления доверия.

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Курсор также сообщал, что в Ванкувере приняли определение антисемитизма IHRA.