Бойцы ВСУ показали, как стреляют по россиянам из редкой пушки производства 1950-х годов

Во времена Хрущева было изготовлено менее 1 тысячи таких пушек. Они могут поражать бронированные цели на дистанции до 1000 метров и вести стрельбу фугасными снарядами на дистанцию ​​до 19 км.

В открытом доступе появилось видео, на котором украинские солдаты стреляют по армии рф* из очередной раритетной пушки советского производства.

Video of Ukrainian soldiers using an MT-12 Rapira anti-tank gun. https://t.co/m1rQ0IDyjx pic.twitter.com/6oFNrLv2kR — Rob Lee (@RALee85) July 17, 2022

Авторы видео написали, что огонь велся из 100-мм пушки МТ-12 «Рапира», однако журналисты портала Defence24 считают, что на видео – советская противотанковая пушка Д-48 калибра 85 мм, производившаяся с 1955 по 1957 годы.

Пушка Д-48 – довольно редкий образец советского вооружения. Всего было произведено только 819 единиц, часть из которых поставлялась в «страны народной демократии». Соответственно, увидеть такую ​​пушку в строю Вооруженных Сил Украины в 2022 году – более чем неожиданно.

По своим «паспортным характеристикам» Д-48 – это противотанковая пушка, гарантированно может поражать бронированные цели на дистанции до 1000 метров и вести стрельбу фугасными снарядами на дистанцию ​​до 19 км.

Соответственно, как считают авторы Defence24, для применения Д-48 в современной войне может быть две ниши – либо стрелять ими по легким российским бронемашинам или БМП, либо применять их в качестве легкой полевой пушки для стрельбы с закрытых позиций.

Ранее мы писали, что российская армия несет большие потери на войне, которую начала против Украины. В связи с этим сейчас военные испытывают проблемы с ресурсами и резервом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!