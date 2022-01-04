Более 103 тысяч американцев госпитализированы с вирусом COVID-19

Данные по заболеваемости вирусом COVID-19 в США соответствуют худшему сценарию, который предполагали специалисты.

По данным Washington Post, в понедельник более 103000 американцев были госпитализированы с COVID-19, что является самым высоким показателем с конца лета, когда Дельта-штамм коронавируса вызвал общенациональный всплеск заболеваемости.

Цифра отражает 27-процентный рост госпитализаций в связи с COVID-19 в Соединенных Штатах за последнюю неделю, в то время как среднесуточное количество новых случаев за тот же период увеличилось более чем вдвое.

Среднее ежедневное количество новых смертей от COVID-19 снизилось на 8%.

«Число госпитализаций лучше отражает воздействие пандемии, чем данные об инфекциях», — сказал Энтони С. Фаучи, главный медицинский советник президента, выступая в воскресенье в эфире телеканала ABC.

До этого в США худшим днем пандемии было зафиксировано 14 января 2021 года, когда их было более 142 000 человек.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле более 10 000 новых случаев заражения COVID-19, 117 в тяжелом состоянии.

Во вторник утром Министерство здравоохранения сообщило о 10 644 новых случаях заражения COVID-19, положительный показатель тестирования составил 5,51%.

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