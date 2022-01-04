Коронавирус в Израиле: более 10 000 новых случаев заражения, 117 в тяжелом состоянии

Во вторник утром Министерство здравоохранения сообщило о 10 644 новых случаях заражения COVID-19, положительный показатель тестирования составил 5,51%.
В настоящее время 117 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.
Это значительное увеличение по сравнению с 6 562 случаями заражения, о которых было сообщено вчера.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что Нахман Эш получил четвертую дозу вакцины от коронавируса.
Нахман Эш заявил, что новая мутация коронавируса очень заразна и что лучший вариант защититься от нее — вакцинироваться.
Также стало известно, что ЦАХАЛ присоединяется к борьбе против штамма Омикрон.
Волна штамма Омикрон продолжает вызывать резкий рост всех показателей заболеваемости. На помощь пришли военнослужащие ЦАХАЛ.
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