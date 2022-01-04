Коронавирус в Израиле: более 10 000 новых случаев заражения, 117 в тяжелом состоянии

Во вторник утром Министерство здравоохранения сообщило о 10 644 новых случаях заражения COVID-19, положительный показатель тестирования составил 5,51%.

В настоящее время 117 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Это значительное увеличение по сравнению с 6 562 случаями заражения, о которых было сообщено вчера.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Нахман Эш получил четвертую дозу вакцины от коронавируса.

Нахман Эш заявил, что новая мутация коронавируса очень заразна и что лучший вариант защититься от нее — вакцинироваться.

Также стало известно, что ЦАХАЛ присоединяется к борьбе против штамма Омикрон.

Волна штамма Омикрон продолжает вызывать резкий рост всех показателей заболеваемости. На помощь пришли военнослужащие ЦАХАЛ.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.