Более 400 наемников в Киеве хотят убить Владимира Зеленского — СМИ

В материале говорится, что группа ЧВК «Вагнер», ЧВК еще пять недель назад прислала наемников из Африки с миссией ликвидировать правительство Зеленского в обмен на солидное финансовое вознаграждение.

Москва хочет убить президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщили в издании The Times.

Сообщается, в Киеве действует примерно 400 боевиков. Многие из них — члены группы «Вагнер». Они прибыли из Африки примерно 5 недель назад. За «голову» президента Украины они должна получить солидное вознаграждение.

Сообщается, что данные о миссии этих террористов попала к украинскому правительству в субботу утром. Предполагается, что это было одной из причин, почему в Киеве ввели комендантский час на 36 часов.

Ранее Курсор сообщал, что РФ угрожает наносить удары по транспорту, перевозящему западное оружие на территории Украины.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в Москве задержали президента Европейского форума русскоязычных евреев за протест против войны в Украине.

Еще напомним, что в Киеве заявили, что информация о полном окружении города — ложь.

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