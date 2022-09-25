В Умани хасиды напали на женщину в ее собственной машине — СМИ

В Умани хасиды-паломники напали на женщину, которая ехала на своей автомашине, из-за того что им нельзя видеть женщин во время Рош ха-Шана.

Об этом сообщает Еспресо.

Отмечается, что инцидент произошел около 14:00 часов дня.

«Хасиды-паломники избили местную женщину, которая находилась в своем автомобиле вместе со своим мужем. По словам пострадавших, хасиды сами на них напали. Они начали резать шины, нанесли телесные повреждения женщине и сами получили в ответ от мужа женщины», — сообщает СМИ.

Согласно сообщению, женщина получила легкие телесные повреждения, сейчас она находится в больнице.

«Правоохранители подробно выясняют все обстоятельства. … Это возникло из-за вероисповедания, потому что сегодня хасиды не должны видеть женщин. По их толкованию, это отвлекает от молитв», — говорится в материале.

Также отмечается, что правоохранители в Умани работают в усиленном режиме.

Как сообщал Курсор, по данным госпогранслужбы Украины, по состоянию на 23 сентября в Умань прибыло 20 тысяч паломников. Украинские власти предпринимают серьезные меры безопасности: попасть на место празднования в Умани можно только после тщательных проверок и досмотра багажа. Несколько раз в день над Черкасской областью слышна воздушная тревога.

Также действуют все правила комендантского часа, поэтому с наступлением темноты на улицах вокруг могилы раби Нахмана действительно пустынно (кто был в Умани в обычные годы, знает, что ночью обычно жизнь не останавливается).

Ранее Курсор писал, что в Умани ввели запреты на период празднования Рош ха-Шана: что именно предусмотрено.

Также мы сообщали, что в Умани к Рош ха-Шана для паломников-хасидов подготовили более 20 укрытий.