Более четырех с половиной тысяч мигрантов погибли в море, пытаясь попасть в Испанию

Показатели прошлого года более чем в два раза превышают цифры за 2020 год

Более 4400 мигрантов, включая по меньшей мере 205 детей, пропали в море при попытке добраться до Испании в 2021 году, сообщила мониторинговая группа.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Русский Еврей».

Эти цифры более чем в два раза превышают показатели за 2020 год и являются самыми большими с 2018 года, когда группа начала вести эту статистику.

Группа Walking Borders («Переходя границы») объяснила рост гибели людей выбором все более опасных маршрутов, плохим состоянием лодок и опасениями капитанов некоторых судов по поводу помощи мигрантам в море.

Согласно официальной испанской статистике, 39 тысяч нелегальных мигрантов успешно добрались до Испании по морю и или по суше в прошлом году, что сравнимо с показателями 2020 года.

Walking Borders заявила, что по состоянию на 20 декабря, более 90% пропавших или погибших мигрантов погибли в 124 кораблекрушениях на пути к испанским Канарским островам в Атлантическом океане.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что из-за сильной снежной бури в США погибло как минимум три человека. Фото с места событий показали в сети.

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