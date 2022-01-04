Более четырех с половиной тысяч мигрантов погибли в море, пытаясь попасть в Испанию

Более 4400 мигрантов, включая по меньшей мере 205 детей, пропали в море при попытке добраться до Испании в 2021 году, сообщила мониторинговая группа.
Об этом сообщает новостное интернет-издание «Русский Еврей».
Эти цифры более чем в два раза превышают показатели за 2020 год и являются самыми большими с 2018 года, когда группа начала вести эту статистику.
Группа Walking Borders («Переходя границы») объяснила рост гибели людей выбором все более опасных маршрутов, плохим состоянием лодок и опасениями капитанов некоторых судов по поводу помощи мигрантам в море.
Согласно официальной испанской статистике, 39 тысяч нелегальных мигрантов успешно добрались до Испании по морю и или по суше в прошлом году, что сравнимо с показателями 2020 года.
Walking Borders заявила, что по состоянию на 20 декабря, более 90% пропавших или погибших мигрантов погибли в 124 кораблекрушениях на пути к испанским Канарским островам в Атлантическом океане.
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