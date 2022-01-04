Из-за сильной снежной бури в США погибло как минимум три человека

Сильный снегопад накрыл все Восточное побережье США. Из-за этого Федеральные правительственные учреждения, а также школы пришлось закрыть. К сожалению, не обошлось без жертв. Так, как минимум три человека в результате бури погибло.

This is why you should avoid travel This is I-95 city side near Rappahannock River. Heavy snow continues to fall with our crews & emergency responders in same conditions. Additional staffing, equipment & resources are being shifted to #FXBG area to respond to winter storm. pic.twitter.com/bbRVWDkg1A — VDOT Fredericksburg (@VaDOTFRED) January 3, 2022

Согласно данным метеорологической службы, на улицах находиться опасно, так как скользкие дороги и низкая видимость сильно мешают движению автотранспорта.

Так, в штате Мэриленд в ДТП, при котором автомобиль столкнулся со снегоуборочной машиной, погибло двое человек. Мужчина и женщина скончались на месте. Третий мужчина, пассажир, получил тяжелую травму и был доставлен в больницу.

Ранее Курсор сообщал, что сильный снегопад парализовал восток США.

Еще напомним, что США, Франция, Россия, Китай и Великобритания обязуются остановить распространение ядерного оружия.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что в США назвали условие невторжения РФ в Украину.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.