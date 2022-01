Из-за сильной снежной бури в США погибло как минимум три человека

Сильный снегопад накрыл все Восточное побережье США. Из-за этого Федеральные правительственные учреждения, а также школы пришлось закрыть. К сожалению, не обошлось без жертв. Так, как минимум три человека в результате бури погибло.

This is why you should avoid travel This is I-95 city side near Rappahannock River. Heavy snow continues to fall with our crews & emergency responders in same conditions. Additional staffing, equipment & resources are being shifted to #FXBG area to respond to winter storm. pic.twitter.com/bbRVWDkg1A

— VDOT Fredericksburg (@VaDOTFRED) January 3, 2022