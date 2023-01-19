Более миллиона человек вышли на протесты во Франции, начались столкновения с полицией

Более миллиона человек приняли участие в демонстрациях по всей Франции в четверг, остановив движение поездов и прекратив производство электроэнергии в знак протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст на два года до 64 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство заявило, что в демонстрации приняли участие в общей сложности 1,12 миллиона человек, в том числе 80 000 человек на марше в Париже, где полиция ненадолго столкнулась с некоторыми протестующими. Явка была довольно высокой даже по французским меркам и больше, чем явка на первом митинге против предыдущей пенсионной реформы в 2019 году.

Полиция ненадолго применила слезоточивый газ, когда одетые в черное люди в масках и толстовках бросали снаряды в их позиции. По данным полиции, задержано около 30 человек.

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