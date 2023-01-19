Во Франции начались массовые протесты: в чем причина

Жители многих крупных городов Франции вышли на массовые протесты и начали устраивать забастовки, что обусловлено повышением пенсионного возраста.

Об этом сообщает Le Figaro.

Забастовки нарушили работу образовательных учреждений и транспорта, сократили выработку электроэнергии и прекратили отгрузки на нефтеперерабатывающих заводах. Многим французам не по душе пенсионная реформа, которая увеличивает пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Согласно заявлению французской власти, повышение начнут проводить с 2030 года. Применять новую планку пенсионного возраста будет для граждан, родившихся после сентября 1961 года.

По информации журналистов, примерно 60% населения не поддерживают эти изменения, инициированные президентом Эммануэлем Макроном. Около 46% респондентов готовы выйти на протесты.

Сейчас в демонстрациях приняли участие тысячи человек по всей Франции. Начало основного шествия запланировано в Париже на 14:00 по местному времени. Организаторы планируют провести митинги в 215-250 городах страны.

#greve19janvier En direct pour @Le_Figaro avec les étudiants qui manifestent ce jeudi contre la #RéformesDesRetraites. La Fage, l’Unef mais aussi l’Anestaps sont sur place pic.twitter.com/CiZ6OaEZaR — Victor Mérat (@Meratvico) January 19, 2023

Bonjour à tous ! Je suis dans le cortège parisien pour couvrir la mobilisation contre la réforme des retraites pour @Le_Figaro. Une chose est sûre : il y a du monde, et les syndicats sont très déterminés.#ReformeDesRetraites #greve19janvier pic.twitter.com/abci7yE5FR — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) January 19, 2023

В забастовках принимают участие работники образовательной, транспортной и энергетической сфер, студенты университетов и ученики старших классов. Правительство уже предупредило население, что могут быть сбои в работе метро, а также нарушения в графике движения поездов и самолетов.

Журналисты пишут, что правительство задействует более 10 тысяч полицейских для охраны общественного порядка во время забастовок.

Ранее мы рассказывали, что организаторы демонстраций заявили, что Израиль захлестнут массовые протесты. Они намерены «проявить решимость и показать правительству, что мы не будем сидеть сложа руки».

Также «Курсор» сообщал об акции протеста возле посольства Франции, проведенной иранцами.