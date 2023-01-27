«Больная мания величия»: директор Мемориала Освенцима публично пристыдил россию

Россию не пригласили на торжества в этом году из-за войны в Украине.

Директор Мемориала Освенцима в пятницу сравнил гибель людей в Украине со страданиями во время Второй мировой войны. Его заявление прозвучало во время торжеств, посвященных 78-й годовщине освобождения советскими войсками лагеря смерти нацистской Германии.

В музее и мемориале Освенцим-Биркенау хранится лагерь смерти Освенцим, созданный на польской земле нацистской Германией во время Второй мировой войны. Более 1,1 миллиона человек, большинство из которых евреи, погибли в газовых камерах лагеря или от голода, холода и болезней.

«Похожая больная мания величия, такая же жажда власти и похожие по звучанию мифы об уникальности, величии, первенстве… только написанные на русском языке. В Европе снова массово гибнут невинные люди», — сказал Петр Цывинский, обращаясь к аудитории, включая переживших Холокост.

«Районы Воля в Варшаве, Замойщине, Орадуре и Лидице сегодня называются Буча, Ирпень, Гостомель, Мариуполь и Донецк», — добавил он, имея в виду места массовых убийств во время Второй мировой войны и места, где Украина и ее союзники обвиняют российские силы в совершении злодеяний.

Россия не была приглашена на церемонию в этом году из-за войны в Украине.

В сообщении в Telegram в четверг официальный представитель МИД россии мария захарова обвинила Запад в попытках переписать историю и заявила, что «память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не может быть стерта».

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.