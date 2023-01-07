Больницы Британии переполнены пациентами с коронавирусом, врачей не хватает

Британский премьер Риши Сунак созвал срочное совещание министров, медиков и руководителей из-за всплеска заболеваний коронавирусом и переполненных больниц.

Об этом сообщает AP.

Как отмечает издание, система здравоохранения Великобритании переживает сейчас всплеск заболеваемости гриппом и другими сезонными вирусными заболеваниями, а также кадровый дефицит после Brexit.

Кроме того, тысячи коек в больницах Британии заняты людьми, которые могут быть выписаны, но им некуда идти из-за нехватки мест для долгосрочного ухода. По официальным данным, за прошедшую неделю только треть пациентов, готовых к выписке из больниц в Англии, фактически ушли домой. Это привело к тому, что машины скорой помощи застряли возле больниц с пациентами, которых не могут принять, а люди с неотложными проблемами здоровья часами ждут прибытия медиков.

Кроме того, в результате инфляции некоторым медицинским работникам не хватает зарплаты, поэтому медсестры и бригады скорой помощи устраивали забастовки.

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