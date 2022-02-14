Борис Джонсон будет утверждать, что вечеринки во время пандемии были частью трудовой жизни

Ожидается, что Борис Джонсон будет утверждать, что вечеринки ,которые он посещал во время пандемии Covid-19 , были частью трудовой жизни.

Следователи Скотланд-Ярда допрашивают премьер-министра о его роли в шести собраниях, проведенных на Даунинг-стрит, когда все еще действовали ограничения из-за пандемии коронавируса.

Борис Джонсон, собирается заявить, что три вечеринки, на которых он присутствовал, были частью его работы. «Прощание с персоналом — это часть трудовой жизни», — сказал источник The Times .

Министр обороны Джеймс Хиппи заявил в понедельник, что премьер-министр будет утверждать, что он «не виновен» в потенциальных правонарушениях, расследуемых полицией.

Премьер-министр уже заявил, что он «безоговорочно» считал, что вечеринка в саду в доме № 10 в мае 2020 года была рабочим мероприятием.

Сообщается, что он также заявит, что работал в своей собственной квартире на Даунинг-стрит, 11, в тот вечер ноября 2020 года, когда была вечеринка.

Бывший лидер консерваторов сэр Иэн Дункан Смит сказал, что господину Джонсону будет «очень сложно выжить», если полицейское расследование придет к выводу, что он нарушил законы о COVID-19, и получит уведомление о фиксированном штрафе.

Но союзники заявили, что Джонсон, которому грозит вотум недоверия, если 54 депутата-консерватора пришлют письма, намерен продолжать работать, даже если он будет оштрафован полицией.

Ранее «Курсор» писал о том, что тысячи израильтян вышли на протест против политики в сфере заболеваний.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.