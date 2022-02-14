Тысячи израильтян вышли на протест против политики в сфере заболеваний

В данный момент проходит демонстрация против правительства с участием тысяч автомобилей со всего Израиля. Полиция перекрывает все въезды в сторону Кнессета, чтобы не дать конвою проехать.

В данный момент проходит демонстрация против правительства с участием тысяч автомобилей со всего Израиля. Полиция перекрывает все въезды в сторону Кнессета, чтобы не дать конвою проехать.

Израильтяне вышли на протест против ошибочной политики в сфере заболеваний и противоречивых решений, которые не выявляются ни у кого, кроме своих пациентов с подозрением на заболеваемость.

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ночью террористы атаковали солдат ЦАХАЛа.

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