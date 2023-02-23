Борис Джонсон хочет стать генсеком НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон называет себя кандидатом на должность генерального секретаря НАТО.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».

Украинские журналисты спросили у Джонсона касаемо перспектив стать главой альянса.

«Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка…Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», – ответил бывший премьер-министр.

Ранее мы рассказывали, что нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост в октябре этого года. Однако на эту должность претендует не только Джонсон.

Так, по слова главы Общественной Лиги Украина-НАТО Сергея Джерджа, среди кандидатов также есть президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а также вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд и экс-президент Хорватии Колинда Грабар. Он добавил, что каждый из этих кандидатов связан с Украиной, понимает и знает её, а потому для Киева «успех каждого был бы положительным».

Также «Курсор» сообщал, что генсек НАТО сделал заявление о том, как должна завершиться война Украины против *россии. По его мнению, союзникам следует оказать помощь Украине в её борьбе и не допустить повторения истории, а также у кремля не должно быть возможностей для разрушения единства Европы.

Столтенберг призвал президента США Джо Байдена и союзников не позволить россии продолжать свою агрессию против европейской безопасности, а подробнее об этом читайте здесь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!