Названы потенциальные преемники Столтенберга на посту главы НАТО

Следующим генеральным секретарем НАТО может стать бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Однако он не единственный кандидат на должность действующего генсека Йенса Столтенберга.

Об этом сказал глава Общественной Лиги Украина-НАТО Сергей Джердж, информирует портал weukraine.tv.

По словам политика, также среди возможных преемников Столтенберга — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а также вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд и экс-президент Хорватии Колинда Грабар.

«Ну, и мы знаем все Бориса Джонсона, который сейчас условно остался без работы — он также кандидат, который мог бы возглавить НАТО», — считает Джердж.

Он также отметил, что все эти кандидаты связаны с Украиной, понимают и знают ее – поэтому для Киева «успех каждого был бы положительным».

Как сообщал Курсор, накануне официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует покинуть свой пост в октябре 2023 года.

«Мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга продлевался трижды, и в общей сложности он прослужил почти девять лет. Срок полномочий генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен добиваться еще одного продления своего мандата», — сказала Лунгеску.

Также Курсор информировал о том, что сайт Штаба сил специальных операций НАТО (NSHQ) был атакован пророссийскими киберпреступниками.

По словам пресс-секретаря Североатлантического Альянса, киберэксперты НАТО активно заняты инцидентом, в результате которого были атакованы несколько веб-сайтов оборонного блока. В Альянсе не озвучили каких-либо подробностей этого происшествия. Спикер НАТО отметила, что Альянс постоянно занимается киберинцидентами, а также уделяет серьезное внимание вопросам, которые связаны с кибербезопасностью.