Генсек НАТО сделал заявление о том, как должна завершиться война в Украине

В понедельник, 22 февраля, генеральный секретарь НАТО заявил, что союзники должны оказать помощь Украине в ее борьбе и не допустить повторения истории. Йенс Столтенберг подчеркнул, что *россия не должна иметь возможности разрушить единство Европы.

Об этом сообщает американский телеканал «Sky News«.

Он обратился к президенту США Джо Байдену и союзникам с призывом не позволить россии продолжать свои агрессивные действия против европейской безопасности.

Так, Столтенберг призвал союзников оказать Украине всю необходимую поддержку для достижения победы, а затем принять меры, чтобы предотвратить повторение подобных событий в будущем. Он отметил, что даже после года войны, российский лидер владимир путин не готовится к миру, а готовится к новой войне.

«Мы видели российскую модель агрессии на протяжении многих лет… Мы не можем допустить, чтобы россия продолжала разрушать европейскую безопасность. Мы должны разорвать этот цикл российской агрессии», – заявил Столтенберг.

Генсек Североатлантического Альянса заметил, что в настоящее время союзники блока никогда не были так едины, как раньше. Кроме того, генеральный секретарь НАТО высоко оценил лидерство Джо Байдена и его крепкую приверженность европейской безопасности. Он подчеркнул, что визит Джо Байдена в Киев отправил ясное сообщение о твердой поддержке Украины.

Перед этим Столтенберг заявил, что в НАТО не видят признаков того, что Путин готовится закончить войну с Украиной. Напротив, он указал, что россия начинает новые наступления, увеличивает мобилизацию войск и поддерживает контакты с Северной Кореей и Ираном.

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