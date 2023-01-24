Борис Джонсон обратился к Западу: «Какого черта мы ждем?»

Политик утверждает, что не нужно бояться спровоцировать путина.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон опубликовал обращение к западному миру после недавнего визита в Украину.

Его статья вышла в Daily Mail.

По словам политика, Запад должен начать поставки танков Украине, чтобы та противостояла *россии.

«Встаньте вместе со мной рядом с почерневшими останками многоквартирного дома в Бородянке, вывернутой проводкой и разбитыми детскими игрушками. Посмотрите, что может сделать одна из 500-килограммовых авиабомб путина с восьмиэтажным зданием.

Попробуйте встретиться с умоляющими глазами людей, которые вытащили из-под обломков 162 тела и искали 28, чьи останки так и не были найдены. Посмотрите на этих храбрых украинцев и ответьте мне на вопрос: какого чёрта мы ждём?»

«Почему мы должны бояться спровоцировать его [путина], когда он уже показал, что будет делать без малейшего повода?», – написал Джонсон.

Ранее «Курсор» сообщал, что Германия передаст Украине танки Leopard.

Также офицер армии Израиля оценил эффективность «Панцирей», установленных на крышах москвы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!