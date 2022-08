Борис Джонсон взорвал соцсети трогательным фото со своими детьми

58-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон умилил сеть личной фотографией, на которой запечатлен со своими наследниками.

Трогательный кадр он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.

На фотографии Борис Джонсон сидит перед экраном телевизора и смотрит футбол. Компанию ему составили его маленькие дети, которые родились в браке с Кэрри Саймондс – сыном Вильфредом и дочерью Роми. На снимке лиц детей не видно, потому что они повернуты спиной к камере. Очевидно, снимок был сделан дома.

Комментаторов также умилило то, что у детей такая же небрежная прическа и короткая светлая стрижка, как и у их знаменитого отца.

«Мы здесь в восторге от Львиц. Англия, вперед!», — подписал трогательный кадр премьер-министр Великобритании.

К слову, у Бориса Джонсона семеро детей. Четверо родились в браке с журналисткой Мариной Виллер, внебрачная дочь родилась в отношениях с искусствоведом Хелен Макинтайр, и двое появились в браке с Кэрри Саймондс.

We are all gripped here watching the @Lionesses!

Come on England! pic.twitter.com/QKeN0uluyB

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 31, 2022