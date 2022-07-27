Борис Джонсон может стать новым главной НАТО

Борис Джонсон, который уже в ближайшее время покинет пост премьер-министра Великобритании, является одной из ключевых кандидатур на пост нового главы НАТО.

Ходят слухи, что уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет назначен следующим главой НАТО.

После вынужденной отставки с поста лидера Великобритании после нескольких месяцев скандалов, The Telegraph сообщила, что Джонсон находится в очереди на пост следующего генерального секретаря западного военного альянса, причем его кандидатуру поддерживают высокопоставленные чиновники Великобритании и других членов НАТО.

Хотя он не гарантированно станет следующим главой НАТО, есть и положительные моменты в его пользу, включая его близкие отношения с украинским правительством, что, как говорят, и является причиной его предпочтения на эту должность.

В докладе также говорится, что публичная поддержка украинским парламентарием Алексеем Гончаренко кандидатуры Джонсона на эту должность после того, как лидер НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост в сентябре, является движущей силой в продвижении британского политика.

«Лидерство Бориса Джонсона во время этой войны обеспечило Украине жизненно важные военные, экономические и гуманитарные поставки», — сказал Гончаренко.

Курсор ранее писал, что Яир Лапид провел беседу с Борисом Джонсоном. Премьер-министр Израиль пообщался с британским коллегой и поблагодарил его за «многолетнюю поддержку Израиля». Стороны также обсудили укрепление связей между Израилем и Великобританией

Также сообщалось, что Борис Джонсон хочет снова приехать в Украину. Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет в третий раз побывать в Украине в условиях полномасштабной войны, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским перед тем, как покинуть свой пост.