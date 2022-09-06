Борис Джонсон покинул свой пост: в сети показали видео его ухода

Борис Джонсон вышел из своего кабинета премьер-министра и, как ожидается, отправится к Елизавете II, чтобы официально сдать свой пост.

Во вторник премьер-министр Борис Джонсон в последний раз покинул свой офис на Даунинг-стрит и направился в Шотландию, чтобы официально предложить королеве Елизавете II свою отставку.

Ожидается, что британский лидер, который объявил о своем намерении уйти в отставку два месяца назад, встретится с королевой поздним утром в ее поместье Балморал, чтобы начать передачу власти Лиз Трасс.

Трасс, которая в понедельник была назначена лидером правящей Консервативной партии, займет пост премьер-министра во время ее собственной аудиенции с королевой некоторое время спустя.

Выступая у дома № 10 по Даунинг-стрит, Джонсон сказал, что его политика дала стране экономическую силу, чтобы помочь людям пережить энергетический кризис, после чего он отписался типичным для него блеянием.

«Я как одна из тех ракет-носителей, которые выполнили свою функцию», — сказал Джонсон, прежде чем сесть в машину и покинуть ворота Даунинг-стрит в последний раз в качестве премьер-министра. Сейчас я плавно войду в атмосферу и незаметно упаду в каком-нибудь отдаленном и малоизвестном уголке Тихого океана».

Ранее Курсор писал, что Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании.

Напомним, что Борис Джонсон оригинально попрощался с британским парламентом. Своему преемнику британский премьер дал несколько советов, в частности «держаться рядом с американцами, защищать украинцев, выступать за свободу и демократию повсюду».