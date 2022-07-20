Борис Джонсон оригинально попрощался с британским парламентом

Своему преемнику британский премьер дал несколько советов, в частности «держаться рядом с американцами, защищать украинцев, выступать за свободу и демократию повсюду».

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон выступил перед британским парламентом. Он озвучил свою прощальную речь, закончив ее словами из культового фильма «Терминатор 2: Судный день».

Об этом пишет издание Sky News.

Так, Джонсон поблагодарил своих коллег и оппозицию. Он заявил, что его миссия закончена. Преемнику он посоветовал держаться рядом с американцами, а также защищать Украину, бороться за свободу и демократию.

Однако закончил свою речь Джонсон словами: «Hasta la vista, baby!»

Зал отреагировал улыбками и бурными аплодисментами. Этот удивительный момент сняли на видео:

Ранее редакция Курсора писала, что британские ВВС прекращают полеты на крупнейшей базе, потому что «взлетно-посадочная полоса расплавилась». Решение о закрытии взлетно-посадочной полосы на базе RAF Brize Norton было принято в связи с первым в истории страны предупреждением об экстремальной жаре.

Кроме того, наш сайт сообщал, что Нетаниягу встретился с британскими депутатами в Лондоне.

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