Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

Выбор Трасса был объявлен в Лондоне после выборов руководства, на которых только 180 000 членов Консервативной партии, платящих членские взносы, получили право голоса. 47-летняя Трасс опередила своего соперника Риши Сунак, бывшего главу государственного казначейства, после того, как пообещала увеличить расходы на оборону и снизить налоги, но отказалась сказать, как она будет решать кризис стоимости жизни.

Победителя выборов объявил сэр Грэм Брейди, глава комитета депутатов-тори 1922 года, в Центре королевы Елизаветы II в Вестминстере.

После объявления результатов нынешний глава правительства Борис Джонсон формально уведомит королеву Елизавету II о своей отставке.

Завтра королева Елизавета II официально назначит Трасс премьер-министром Великобритании. Церемония пройдет в поместье королевы Балморал в Шотландии, где монарх сейчас отдыхает, а не в Букингемском дворце, как это обычно бывает. После этого премьер-министр начнет формировать кабинет министров.

Двухмесячное соперничество за лидерство оставило Великобританию в вакууме власти в то время, когда потребители, рабочие и предприятия требовали действий правительства для смягчения последствий резкого роста цен на продукты питания и энергию.

Премьер-министр Борис Джонсон не имел полномочий принимать важные политические решения с 7 июля, когда он объявил о своем намерении уйти в отставку.

Борис Джонсон будет оставаться на посту до завершения передачи власти.

Ранее Курсор писал, что Борис Джонсон объявил о своей отставке. Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

Напомним, что Борис Джонсон оригинально попрощался с британским парламентом. Своему преемнику британский премьер дал несколько советов, в частности «держаться рядом с американцами, защищать украинцев, выступать за свободу и демократию повсюду».