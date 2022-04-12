Бориса Джонсона оштрафуют за нарушение карантина во время пандемии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер казначейства Риши Сунак должны быть оштрафованы полицией за нарушение правил изоляции COVID-19, об этом объявило правительство во вторник.

Ранее в тот же день полиция сообщила, что как минимум еще 30 людей будут оштрафованы за то, что они посещали собрания в кабинетах премьер-министра и резиденции на Даунинг-стрит 10, в нарушение правил карантина.

«Премьер-министр и канцлер казначейства сегодня получили уведомление о том, что столичная полиция намерена выдать им уведомления о фиксированных штрафах», — говорится в заявлении правительства.

«У нас нет более подробной информации, но мы снова сообщим вам, когда она появится».

«Курсор» писал ранее, что королева Елизавета заявила, что COVID-19 оставил ее «истощенной и уставшей». На прошлой неделе 95-летняя королева участвовала в виртуальном визите в больницу, где она рассказала о своем опыте бывшему пациенту с вирусом, чей отец и брат умерли от коронавируса.