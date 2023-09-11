Бортпроводник открыл туалет и стал свидетелем "пикантной" сцены, что попало на видео и развеселило сеть

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Бортпроводник рейса EasyJet подарил незабываемые эмоции пассажирам, когда разоблачил пару, занимавшуюся сексом в туалете.

Об этом сообщает Daily Star.

Судно летело 8 сентября из Лутона, Великобритания, на Ибицу. В ролике заметен член экипажа, стоявший под дверью туалета и, похоже, слегка нервничавший.

Пассажиры его подбадривали, чтобы он как можно скорее открыл двери. Все это снималось на видео, которое мы отнесем к категории "18+".

Когда же он открыл двери, то заметил мужчину, стоящего позади женщины со спущенными штанами. Это вызвало смех путешественников, а сам бортпроводник быстро закрыл дверь.

"Мы можем подтвердить, что этот рейс из Лутона на Ибицу 8 сентября встретила полиция по прибытии из-за поведения двух пассажиров на борту", – заявили вскоре в EasyJet.

Также "Курсор" сообщал, что мужчина развелся с женой после того, как случайно увидел ее на снимках Google Maps.