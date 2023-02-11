Братья по оружию: Лукашенко собрался с визитом в Иран

Иран и Беларусь работают над визитом президента республики Александра Лукашенко в Тегеран, он может состояться в начале марта.

Об этом заявил иранский посол в Минске Саид Яри, информирует белорусский портал Sputnik.

Отмечается, что Посольство Ирана в Беларуси отметило 44-ю годовщину исламской революции в стране. На торжественное мероприятии присутствовали представители дипломатического корпуса, а также белорусских властей.

«Я очень рад, что в этом году, 18 марта, мы будем праздновать 30-летие установления отношений между Беларусью и Ираном. По соглашению сторон, этот год назван годом иранско-белорусской дружбы», – сказал Яри.

По его словам, товарооборот между двумя странами за прошлый год вырос в три раза. Дипломат также отметил, что две страны готовят визит в первой половине марта текущего года президента Беларуси Александра Лукашенко в Тегеран.

Как сообщал Курсор, Европейский Союз предложит новые санкции против Ирана и Беларуси из-за их поддержки российской федерации* в войне против Украины. В ЕС также планируют и в дальнейшем давить на кремль. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Брюссель расширит эти санкции на тех, кто военными средствами поддерживает российскую войну, например, Беларусь или Иран.

«И мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне россии против Украины», – заверила президент Еврокомиссии.

Ранее Курсор писал, что Великобритания вызвала в Лондон самого высокопоставленного дипломата Ирана. Это произошло после казни Мохсена Шекари — первого приведенного в силу смертельного приговора в связи с недавними антиправительственными волнениями.

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