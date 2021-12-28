Бразилец прошел по канату, который натянули на высоте в 2 километра

Стало известно о новом рекорде по слэклайну, который установил житель Бразилии Рафаэль Зуньо Бриди, которому 34 года. Он прошелся по канату, который был натянут между двумя воздушными шарами на высоте 2 километра.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Новый мировой рекорд был установлен возле города Прайя-Гранде.

Точная высота, на которой был натянут канат, составляет 1868,729 метров. Это даже выше самого высокого здания мира (829 метров). Рафаэль шел по канату босыми ногами.

Мужчина заявил, что во время установления рекорда он был настолько сосредоточен, что сейчас не может ничего вспомнить.

Фотографии, на которых можно увидеть Рафаэля на высоте.

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