Бразилия уволила своего посла в Израиле: о чем это может говорить

Сообщается, что недавно вступивший в должность президент Луис Инасиу Лула да Силва пообещал более «сбалансированный и традиционный» подход к ближневосточному конфликту, чем его произраильский предшественник.

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра уволил посла своей страны в Израиле. Это произошло после свержения президента Жаира Болсонару и последующего штурма парламента его сторонниками.

Жерсон Менандро Гарсия де Фрейтас — генерал в отставке — был назначен послом в Израиле при президенте Болсонару в 2020 году, как сообщается, с целью активизации сотрудничества в области безопасности между двумя странами.

Виейра также снял с занимаемых должностей посла Бразилии в США и генерального консула в Нью-Йорке.

Согласно новостному сайту Axios, недавно вступивший в должность президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал придерживаться более «сбалансированного и традиционного» подхода к израильско-палестинскому конфликту, чем его предшественник.

В субботу сотни сторонников ультраправого экс-президента Болсонару ворвались в Конгресс, президентский дворец и Верховный суд, что да Силва осудил как «фашистское» нападение. Болсонару бежал во Флориду после поражения на выборах.

Явный сторонник Израиля, Болсонару поддерживал тесные связи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и считался одним из его ключевых международных союзников.

В октябре прошлого года Нетаниягу поддержал Болсонару на выборах в Бразилии, поблагодарив его за «укрепление союза между народом Израиля и народом Бразилии».

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