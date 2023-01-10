В демократии нет места насилию: Нетаниягу осудил беспорядки в Бразилии

Премьер-министр заявил, что Израиль осуждает беспорядки и насилие в Бразилии.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу резко осудил политические беспорядки в Бразилии.

Об этом сообщает maariv.

Нетаниягу заявил: «Израиль осуждает вчерашние насильственные беспорядки в Бразилии и поддерживает институты демократии и верховенства права в Бразилии. В демократии нет места насильственным демонстрациям, и воля народа должна уважаться, как это отражено в результаты выборов».

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