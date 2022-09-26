Бразильянка родила близнецов, но у них разные отцы

Это довольно часто встречается у кошек и собак, но редко встречается у людей. Зарегистрирована лишь небольшая часть случаев.

С 19-летней бразильянкой произошло чудесное и крайне редкое медицинское событие, когда она родила близнецов.

Или они близнецы? Ведь у них разные отцы.

Женщина из Минериоса в Гоясе, Бразилия, сказала, что у нее был секс с двумя мужчинами в один и тот же день, и каждый из них является отцом разных детей.

Brazilian teen gave birth to twins – but they don't have the same father https://t.co/IKgrSFeWjP — TrendRadars (@RadarsTrend) September 22, 2022

Хотя поначалу сомнений в происхождении младенцев не было, мать незадолго до первого дня рождения близнецов начала сомневаться в личности их биологического отца.

Затем она якобы взяла образец ДНК мужчины, которого она считала отцом, но обнаружила, что он соответствует только одному из двух близнецов.

Она вспомнила, что в тот же день занималась сексом с другим мужчиной, а также проверила его ДНК, и, как она подозревала, он был отцом другого ребенка.

Это редкое явление называется гетеропатернальным супероплодотворением.

Это относится к ситуациям, в которых близнецы являются сводными братьями и сестрами, у каждого из которых одна и та же мать, но не отец. Хотя это довольно часто встречается у кошек и собак, у людей это довольно редко, и зарегистрировано лишь небольшое количество случаев.

Сегодня малышам чуть больше года. Мать рассказала местным СМИ, что один из двух отцов регулярно помогает ей в уходе за детьми.

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