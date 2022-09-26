Бразильянка родила близнецов, но у них разные отцы

С 19-летней бразильянкой произошло чудесное и крайне редкое медицинское событие, когда она родила близнецов.
Или они близнецы? Ведь у них разные отцы.
Женщина из Минериоса в Гоясе, Бразилия, сказала, что у нее был секс с двумя мужчинами в один и тот же день, и каждый из них является отцом разных детей.
Хотя поначалу сомнений в происхождении младенцев не было, мать незадолго до первого дня рождения близнецов начала сомневаться в личности их биологического отца.
Затем она якобы взяла образец ДНК мужчины, которого она считала отцом, но обнаружила, что он соответствует только одному из двух близнецов.
Она вспомнила, что в тот же день занималась сексом с другим мужчиной, а также проверила его ДНК, и, как она подозревала, он был отцом другого ребенка.
Это редкое явление называется гетеропатернальным супероплодотворением.
Это относится к ситуациям, в которых близнецы являются сводными братьями и сестрами, у каждого из которых одна и та же мать, но не отец. Хотя это довольно часто встречается у кошек и собак, у людей это довольно редко, и зарегистрировано лишь небольшое количество случаев.
Сегодня малышам чуть больше года. Мать рассказала местным СМИ, что один из двух отцов регулярно помогает ей в уходе за детьми.
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