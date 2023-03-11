Брэд Питт готовится стать отцом в седьмой раз — СМИ

Голливудский актер полностью отдался новым отношениям, и, судя по всему, они более, чем серьезные.

Известный голливудский актер и секс-символ Брэд Питт очень счатлив в новых отношениях и был бы не против стать отцом еще раз.

Подробнее об этом информирует closeronline.co.uk.

По слухам, 59-летний актер и его 29-летняя возлюбленная Инес де Рамон, которая является фитнес-блогером, в дальнейшем планируют родить общего ребенка. На данный момент пара пребывает в гармонии друг с другом и наслаждаются своими отношениями по-максимуму.

Не так давно Питт повез свою избранницу в Париж, где они провели романтическое путешествие. Инес рассказала своим близким, что чувствовала себя настоящей принцессой во время поездки, а сейчас они находятся на этапе так называемого «медового месяца». Своим друзьям пара также заявила, что готова иметь общего ребенка.

Интересным является тот факт, что об этих планах знает и бывшая жена Питта, Дженнифер Энистон, с которой он поддерживает хорошие отношения. Однако, когда они были вместе, вопрос о детях был для них болезненным. Как отреагировала на такую новость еще одна экс-супруга актера Анджелина Джоли, с которой у Питта трое общих и трое приемных детей, неизвестно.

Ранее «Курсор» информировал, что Брэд Питт познакомил свою новую возлюбленную со своими биологическими и приемными детьми от бывшей супруги, актрисы Анджелины Джоли. Интересно, что источник утверждает, что Брэд не слишком беспокоится о том, что об этом может думать его бывшая жена. Он просто хочет, чтобы Анджелина знала, что он счастлив с новой избранницей.

Напоминаем, что стали известны подробности романа Брэда Питта с молодой возлюбленной. Впервые пару увидели вместе осенью 2022 года. Инсайдеры говорят, что после неудачных отношений Брэд Питт очень влюблен в новую избранницу и его намерения к ней весьма серьезны. Уже несколько раз они неофициально выходили вместе на публику.