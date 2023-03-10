Британия и Франция будут совместно разрабатывать оружие для защиты от России, — Sky News

Сегодня в Париже состоится встреча между премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в рамках которой планируется подписание соглашения о разработке нового высокоточного ударного оружия для более эффективной борьбы с российской агрессией. Соглашение подчеркивает важность тесного сотрудничества между двумя странами в вопросах национальной безопасности и противодействия угрозам со стороны россии*.

Подробнее об этом информирует Sky News.

Известно, что Британия и Франция ранее использовали подобное оружие в операциях против террористических группировок в Сирии и Ираке, охарактеризовав его как весьма эффективное и точное. Этот шаг также демонстрирует желание обеих стран продолжать развивать свои оборонно-промышленные комплексы и сохранять лидерство на мировой арене.

Кроме того, было объявлено о намерении Парижа и Лондона поддержать Украину в ее борьбе с российскими войсками. Стороны достигли взаимного соглашения о поставках оружия в Киев, а также об условиях совместной работы по обучению украинских морских пехотинцев. Взаимодействие между странами предполагает не только поставки военной техники, но и тесное сотрудничество в предотвращении провокаций и устранении угроз, которые могут возникнуть в регионе.

Ранее «Курсор» информировал, что разведка многих европейских стран пытается спрогнозировать дальнейшие действия путина, чтобы помочь Украине остановить бесноватого агрессора, и у Литвы есть некоторые продвижения в этом плане.

Напоминаем, что аналитики ISW считают, что путин не готов к затяжной войне в Украине. Эксперты отмечают, что власти рф проводят масштабные военные реформы с опозданием, в частности речь идет о кадровой мобилизации и реорганизации, которую в кремле могли начать перед началом вторжения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!