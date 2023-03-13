Британия и США пытаются предотвратить один из крупнейших банковских кризисов из-за краха Silicon Valley Bank

Правительства Великобритании и США предприняли экстраординарные шаги, чтобы остановить потенциальный банковский кризис после исторического краха Silicon Valley Bank, даже несмотря на то, что был закрыт еще один крупный банк.

Как пишет АР, казначейство Великобритании и банк Англии объявили 13 марта, что они способствовали продаже Silicon Valley Bank UK крупнейшему банку Европы HSBC, обеспечив безопасность депозитов на сумму 6,7 млрд фунтов стерлингов (8,1 млрд долларов США).

Британские чиновники работали все выходные, чтобы найти покупателя для британского филиала калифорнийского банка. Его крах стал вторым по величине банкротством банка в истории.

Регуляторы США также работали все выходные, пытаясь найти покупателя. По информации агентства, эти усилия потерпели неудачу, но официальные лица США заверили всех вкладчиков, что они могут быстро получить доступ ко всем своим деньгам. Отмечается, что объявление было сделано на фоне опасений, что факторы, вызвавшие банкротство банка в Санта-Кларе, штат Калифорния, могут распространиться.

Также отмечается, что из-за этой ситуации азиатские рынки японский эталонный индекс Nikkei 225 опустился на 1,6% на утренних торгах, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%, а южнокорейский Kospi потерял 0,4%. Но гонконгский Hang Seng вырос на 1,4%, а Shanghai Composite — на 0,3%.

Кроме того, «Курсор» писал о том, что на азиатской торговой сессии цены на нефть выросли, так как восстановление спроса из Китая и снижение доллара поддержали рынок, который был потрясен возможным повышением процентных ставок в США. Все это произошло на фоне информации о банкротстве банка, который обслуживал Кремниевую долину.