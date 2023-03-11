В США обанкротился крупнейший банк, который обслуживал Кремниевую долину

Расположенный в Калифорнии банк Silicon Valley Bank был одним из ключевых кредиторов для технологических стартапов

Финансовое учреждение Silicon Valley Bank объявило о своей банкротстве в Соединенных Штатах Америки. Основанный в 1983 году, банк был специализирован на обслуживании технологических стартапов и к концу прошлого года имел около $209 млрд активов и $175,4 млрд депозитов.

Как сообщает Reuters, причиной краха стала рекомендация Founders Fund — инвестора Питера Тиля, чтобы его компании вывели свои активы из банка. Это произошло после того, как материнская компания SVB Financial Group заявила о намерении привлечь более $2 млрд, чтобы исправить значительные убытки.

FDIC (Федеральная корпорация по страхованию вкладов) была передана управление банком. Застрахованные вкладчики получат доступ к своим средствам в понедельник, 13 марта, и получат полную компенсацию за депозиты, не превышающие $250 000 — максимальную сумму, на которую распространяется страхование Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

FDIC сейчас ищет другой банк, готовый объединиться с Silicon Valley Bank и надеется провести слияние в понедельник, чтобы защитить необеспеченные депозиты. Это стало крупнейшим банковским крахом за последние 15 лет, с момента финансового кризиса 2008 года.

Ранее «Курсор» писал о том, что генеральный директор Mercantile Bank Шуки Бернштейн заявлял, что в этом году наблюдается рост и восстановление с возвращением экономики к полной активности после пандемии COVID- 19.

Также аналитики из инвестиционного банка Wells Fargo в США прогнозируют, что снижение курса шекеля, которое наблюдается в последнее время, не продлится долго, и к концу марта этого года израильская валюта резко подорожает, вернувшись к уровню 3,4 шекеля за доллар.