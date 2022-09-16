США усиливают давление на Турцию из-за обхода антироссийских санкций — СМИ

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз усиливают давление на Турцию, чтобы преодолеть уклонение от санкций против российской федерации* на фоне беспокойства, что банковский сектор страны является потенциальным «бекдором» для незаконного финансирования.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников, участвующих в разработке соответствующих планов.

По их словам, США сосредотачиваются на турецких банках, интегрированных в российскую систему внутренних платежей «мир». В то же время Брюссель готовит делегацию, чтобы выразить свою обеспокоенность непосредственно турецким чиновникам.

«Давление на Турцию происходит в тот момент, когда западные столицы ориентируются на более жесткое внедрение существующих санкций, а не на введение новых мер. Это подтверждает, что экономические санкции, введенные после вторжения путина в Украину, не нанесли экономике россии существенный ущерб. Однако устранение лазеек … сжимает линии финансирования кремля», — пишет издание.

Как известно, пять крупнейших банков Турции — Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank — являются членами платежной системы «мир», разработанной центральным банком россии как национальная альтернатива Visa и Mastercard.

Как сообщал Курсор, отели Турции не принимают карты российской платежной системы «мир». При этом, в Турции все еще принимают банковские карты «мир» в банкоматах и магазинах.

Также Курсор информировал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг об аресте турецкими силами безопасности «высокопоставленного руководителя» джихадистской группировки «Исламское государство».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!