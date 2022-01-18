Британской разведке было известно о стрелке в синагоге в Техасе

МИ5 было известно о Малике Фейсале Акраме, деятельность которого они, как сообщается, расследовали в 2020 году как «предмет интереса».

Подозреваемый стрелок, взявший в заложники четырех человек в синагоге в Техасе, был известен службе внутренней разведки Соединенного Королевства.

Об этом сообщает aljazeera.com.

Фрэнк Гарднер, корреспондент британской телекомпании по вопросам безопасности, заявил во вторник, что МИ5 было известно о Малике Фейсале Акраме, деятельность которого они, как сообщается, расследовали в 2020 году как «предмет интереса».

В то время, когда Акрам улетел в Соединенные Штаты, он больше не считался источником риска. Акрам, 44-летний гражданин Великобритании из города Блэкберн на севере Англии, был застрелен в субботу после многочасового противостояния с полицией в синагоге «Конгрегация Бет Исраэль» недалеко от Форт-Уэрта.

Власти отказались сообщить, кто стрелял в него, заявив, что дело все еще расследуется. Они не сказали, как и когда Акрам прибыл в США, но сообщения со ссылкой на неназванные источники в полиции предполагают, что он прибыл в страну через международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке около двух недель назад.

Ранее Курсор сообщал, что из синагоги в Тель-Авиве украли свитки Торы.

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