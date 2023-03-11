В сети активно обсуждают видео, в котором путинская пропагандистка ольга скабеева* рассказала, что граждане Великобритании будут потреблять в пищу белок, которые бегают в окрестностях городов и в парках. Причина таких бредней очень проста, и рассчитана на внутреннего потребителя российской федерации, — голод, ведь британцы, по утверждению скабеевой, голодают из-за войны в Украине, и все средства госбюджета идут на военную поддержку украинцев.

Подробнее об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что ольга скабеева, ведущая ток-шоу «60 минут», заявила, что в британских ресторанах «подают белок» из-за «нехватки еды». Она также заявила, что британцы с удовольствием едят белок, несмотря на то, что продолжают поставлять на Украину «гаубицы».

В комментариях по материалу британцы разразились диким хохотом. Пользователи отметили, что русские настолько глупы, что поверят всему бреду, который им несут с экранов телевизоров.

Важно отметить, что Великобритания одна из первых поддержала Украину во время начала большой войны с российской федерацией. Борис Джонсон, который в то время был премьер-министром, за несколько дней до вторжения рф отправлял грузовые самолеты с неизвестным грузом для украинской армии.

Ранее «Курсор» информировал, что путинская пропагандистка маргарита симоньян разразилась угрозами в адрес Грузии, где проходят антироссийские протесты.

Напоминаем, что россия готовит провокацию на границе Украины и Беларуси. Сообщается, что организацию освещения событий поручили пропагандисту владимиру соловьеву.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!