Россия готовит провокацию на границе Украины и Беларуси: к ней привлекли известного пропагандиста

Россия планирует проведение масштабной провокации на границе Беларуси и Украины, а организацию освещения событий поручили пропагандисту *владимиру соловьеву.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В ведомстве утверждают, что в субботу, 11 марта, планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в россии. Детально осветить события должен главный российский пропагандист соловьев.

На территории Беларуси, как утверждают в украинской разведке, уже прибывает несколько групп россиян.

«Вероятно, планы оккупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения», – сказано в заявлении.

Кремль намерен устроить провокацию, чтобы создать враждебное общественное мнение по отношению к Украине со стороны белорусских граждан и обеспечить полноценное участие вооруженных сил страны в войне на стороне россии. Напоследок в ГУР напомнили, что Украина не проводит никаких боевых операций на территории Беларуси.

Ранее мы рассказывали, что самопровозглашённый президент Александр Лукашенко раскритиковал Владимира Зеленского, назвав его «гнидой».

«Курсор» сообщал, что путинская пропагандистка скабеева рассказала, как британцы начали есть грызунов из-за голода.

Помимо этого в рф беременным женщинам ко дню 8 марта разослали букеты с гранатой и запиской, где содержатся угрозы.

Также наш сайт писал, что собака спасла хозяина от ракетного удара в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!