Будущее рф: лауреат Нобелевской премии мира высказала свою позицию

По словам Александры Матвийчук, если мы не хотим жить в мире, где правила определяет тот, кто имеет более мощный военный потенциал, нынешнее положение вещей предстоит изменить.

Россию необходимо исключить из Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН), а также создать международный трибунал для привлечения президента рф владимира путина* к ответственности.

Об этом заявила глава «Центра гражданских свобод», организации, получившей Нобелевскую премию мира, Александра Матвийчук.

По ее словам, «если мы не хотим жить в мире, где правила определяет тот, кто имеет более мощный военный потенциал, нынешнее положение вещей предстоит изменить».

По мнению Матвийчук, ООН и государства-участники должны провести реформу международного мира и безопасности, чтобы создать гарантии для всех стран и их граждан независимо от их участия или неучастия в военных блоках или военной мощи. При этом россия должна быть исключена из Совбеза ООН за систематические нарушения устава ООН.

Кроме того, как считает правозащитница, ООН и государства-участники должны решить проблему «пробелов в ответственности» и обеспечить шанс на справедливость сотням тысяч жертв военных преступлений, поскольку «без этого устойчивый мир в нашем регионе невозможен».

«Следует создать международный трибунал и привлечь путина, лукашенко и других военных преступников к ответственности». Весь мой 20-летний опыт борьбы за свободу и права человека убедительно говорит, что обычные люди оказывают гораздо большее влияние, чем они себе думают. Массовая мобилизация обычных людей в разных странах мира и их общий голос могут изменить мировую историю быстрее, чем интервенция ООН», — сказала Матвийчук.

Как сообщал Курсор, лауреатами Нобелевской премии мира в этом году стали правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий, украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод» и российская правозащитная организация «Мемориал».

Также Курсор писал о том, что на днях путин утвердил аннексию четырех регионов Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!