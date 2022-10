Не Зеленский: кто получил Нобелевскую премию мира

В Нобелевском комитете считают, что лауреаты являются представителями гражданского общества в своих странах.

«Они много лет пропагандировали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили значительные усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребление властью. Вместе они демонстрируют важность гражданского общества для мира и демократии», – заявили в комитете.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022