Не Зеленский: кто получил Нобелевскую премию мира

Лауреатами Нобелевской премии мира в этом году стали правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий, украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод» и российская правозащитная организация «Мемориал».

В Нобелевском комитете считают, что лауреаты являются представителями гражданского общества в своих странах.

«Они много лет пропагандировали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили значительные усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребление властью. Вместе они демонстрируют важность гражданского общества для мира и демократии», – заявили в комитете.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

Отметим, что недавно члены Европейского парламента призвали к тому, чтобы в 2022 году комитет Нобелевской премии мира отметил президента Украины Владимира Зеленского и народ Украины, которые противостоят российским оккупантам. Многие считали, что именно Зеленский является фаворитом, в том числе букмекерские конторы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что премия для президента будет означать, что он «взял на себя полную ответственность в самый опасный момент».

«Это также будет премия для украинского народа, который сегодня платит высокую цену за право жить без войны», — сказал Подоляк.

Помимо указанных деятелей, на премию претендовали экологическая активистка Грета Тунберг, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и российский оппозиционер Алексей Навальный.

Также «Курсор» сообщал о том, кто получил Нобелевскую премию в области медицины.

Помимо этого, недавно Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!