«От страны ничего не останется»:: путин выступил с новыми угрозами

Путин пригрозил в пятницу, что «ничего не останется» от любого «врага», который решит нанести по рф ядерный удар.

Глава рф путин* в пятницу пообещал, что любая страна, которая осмелится напасть на россию с применением ядерного оружия, будет стерта с лица земли.

Путин сказал, что у россии нет мандата на нанесение превентивного первого ядерного удара, в отличие от Соединенных Штатов, но что современное гиперзвуковое оружие россии гарантирует, что рф сможет решительно ответить, если она когда-либо подвергнется нападению.

Путин отметил, что рф регулярно проводит ядерные учения, и заявил, что его страна «ничего не скрывает», когда речь идет о ее ядерной деятельности. Он добавил, что рф не планирует новой волны мобилизации.

Ранее российский президент предупреждал, что угроза ядерной войны нарастает, но оставался непреклонным в том, что москва не будет инициатором такого конфликта. Между тем в США назвали его высказывания по теме «безответственными».

Ранее Курсор писал, что россия укрепляет оборону на Донбассе: обнародовано фото масштабных фортификационных работ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.