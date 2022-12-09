Россия укрепляет оборону на Донбассе: обнародовано фото масштабных фортификационных работ

Масштаб работ служит важным маркером того, что значительные ресурсы кремля идут именно на создание оборонительных позиций.

Армия рф* пытается создать многоэшелонированные линии обороны на оккупированных территориях: ранее сообщалось о «линии Вагнера» на Донбассе, обороне на левобережье Днепра в Херсонской области, теперь стало известно о линии обороны на севере Луганской области, которая находится в тылу позиций армии рф.

Ее создание заметили благодаря SAR-снимкам, в частности OSINT-расследователь Джон Хелин (John Helin), который со ссылкой на достаточно масштабный анализ спутниковых снимков из Sentinel исследовал вместе с коллегами российские укрепления. По его данным, линия обороны тянется от Троицкого на севере, проходит за Сватово и завершается в районе Краснореченское. Другой рубеж обороны рф проходит от Северодонецка до Попасной.

Our @emilkastehelmi and @EerikMatero went and mapped all the Russian fortifications in Luhansk and Northern Donetsk they could find on Sentinel images. The Russian defensive lines are getting extensive, and breaching them is going to be costly, if absolutely doable, for Ukraine. pic.twitter.com/LcGD0loThA — John Helin (@J_JHelin) December 8, 2022

Военный портал Defense Express решил проверить возможность обнаружения укреплений армии рф через общедоступные снимки SAR от Sentinel и подтвердил сообщение OSINT-расследователей.

Как пишут эксперты портала, предварительный анализ снимков не позволяет утверждать, что рф создает многоэшелонированные сплошные линии обороны, как, например, в Херсонской области. Но масштаб работ служит важным маркером того, что значительные ресурсы кремля идут именно на создание оборонительных позиций.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что Украина смогла разрушить один миф об армии россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.