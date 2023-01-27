Букингемский дворец подал иск против Twitter

После того, как Илон Маск приобрел компанию Twitter, на нее посыпались неприятности. Новый владелец уволил немало сотрудников, а большинство из оставшихся предложил перевести на дистанционную работу. Теперь же против компании подала иск Crown Estate, управляющая имуществом короля Великобритании Чарльза III.

Об этом информирует Reuters.

Отмечается, что причина такого шага – предполагаемая невыплата арендной платы за штаб-квартиру Twitter в Лондоне по адресу 20 Air Street. Сумма долга не озвучивается, однако известно, что иск последовал после того, как представитель Crown Estate связался с Twitter в попытке решить вопрос без обращения в суд.

«Когда Чарльз III стал монархом, он унаследовал большое количество королевской собственности, находящейся в ведении траста Crown Estate. Эти объекты включают в себя жилые дома, роскошные офисные помещения и общедоступный адрес штаб-квартиры Twitter в Великобритании. В публичном листинге отмечено, что последние счета были сделаны до 31 декабря 2020 года», — говорится в материале.

Как известно, Twitter прекратил платить за аренду своей штаб-квартиры и в Сан-Франциско. 27 января владелец офиса подал в суд на Twitter за невыплату арендной платы. В прошлом месяце компания не смогла выплатить арендную плату в размере 3,36 миллиона долларов, что побудило арендодателя, SRI Nine Market Square LLC, взять эту сумму из кредитной линии Twitter.

Как сообщал Курсор, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск побил мировой рекорд по скорости потери своего финансового состояния. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Отмечается, что Маск потерял около $165 млрд с ноября 2021 по декабрь 2022 года. Статистика основана на данных издания Forbes, но другие источники предполагают, что его потери могут быть большими.

Скорость, с которой Маск с ноября 2021 года терял свои деньги, помогла ему обойти предыдущего рекордсмена – японского бизнесмена Масаоши Сона, потерявшего в 2000 году $58,6 млрд.

Также Курсор писал о том, что за время своего кратковременного руководства Twitter Илон Маск успел увязнуть в несколько скандалов, поэтому решил запустить новый опрос среди пользователей.

Отмечается, что миллиардер настолько увлекся опросами, что теперь переложил ответственность за свою судьбу в Twitter на решение пользователей этой платформы. Из-за ряда скандальных решений с увольнением работников и обновлений глава Tesla и SpaceX решился на новый опрос.

“Должен ли я покинуть пост руководителя Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса”, – написал Маск.

За короткое время к опросу присоединились более 17,5 млн. пользователей, большинство из которых (57.5%) все же не хотят видеть Илона в роли владельца платформы. На сторону предпринимателя стали 42.5%.