Букингемский дворец представил официальную эмблему коронации короля Чарльза III

Букингемский дворец поделился с общественностью официальной эмблемой коронации короля Чарльза III, внешний вид которой подчеркнул любовь монарха к природе.

Об этом сообщает ABC News.

Эмблема объединяет в единое изображения представителей флоры четырех государств Соединенного Королевства — роза Англии, чертополох Шотландии, нарцисс Уэльса и трилистник Северной Ирландии. Каждый из четырех символических цветков будет элементом короны, который возложат на голову короля 6 мая этого года в Вестминстерском аббатстве.

Герб выполнили в цветах флага Великобритании: корона имеет синий цвет и ее окружают дополнительные рисунки четырех растений красного цвета, при этом весь рисунок выполнен на белом фоне. Эту эмблему будут использовать во всех мероприятиях, связанных с коронацией. В том числе это касается общественных и национальных событий.

«Она говорит о счастливом оптимизме весны и знаменует начало новой Каролинской эпохи для Соединенного Королевства», – рассказали в Букингемском дворце.

Here’s the Coronation emblem!

The official emblem reflects King Charles III’s love of the natural world and features the floral symbols of the four parts of the UK — rose, daffodil, thistle and shamrock.

It is designed by Sir Jony Ive and his creative collective, LoveFrom. pic.twitter.com/Fo31DwgiNu

