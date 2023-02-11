Букингемский дворец представил официальную эмблему коронации короля Чарльза III

Букингемский дворец поделился с общественностью официальной эмблемой коронации короля Чарльза III, внешний вид которой подчеркнул любовь монарха к природе.

Об этом сообщает ABC News.

Эмблема объединяет в единое изображения представителей флоры четырех государств Соединенного Королевства — роза Англии, чертополох Шотландии, нарцисс Уэльса и трилистник Северной Ирландии. Каждый из четырех символических цветков будет элементом короны, который возложат на голову короля 6 мая этого года в Вестминстерском аббатстве.

Герб выполнили в цветах флага Великобритании: корона имеет синий цвет и ее окружают дополнительные рисунки четырех растений красного цвета, при этом весь рисунок выполнен на белом фоне. Эту эмблему будут использовать во всех мероприятиях, связанных с коронацией. В том числе это касается общественных и национальных событий.

«Она говорит о счастливом оптимизме весны и знаменует начало новой Каролинской эпохи для Соединенного Королевства», – рассказали в Букингемском дворце.

Here’s the Coronation emblem! The official emblem reflects King Charles III’s love of the natural world and features the floral symbols of the four parts of the UK — rose, daffodil, thistle and shamrock. It is designed by Sir Jony Ive and his creative collective, LoveFrom. pic.twitter.com/Fo31DwgiNu — Coronation News & Updates (@Coronation2023) February 11, 2023

Дизайн проекта выполнил Джонатан Айв – бывший дизайнер компании Apple, а также его творческий коллектив LoveFrom. По информации журналистов, у этого известного дизайнера примерно 14 тысяч патентов по всему миру, он является обладателем почетных докторских степеней Оксфордского и Кембриджского университетов, а также Королевского колледжа искусств, где он находится на должности ректора.

«Дизайн был вдохновлен любовью короля Карла к планете, природе и его глубокой заботой о сохранении окружающего мира», – поделился Айв.

Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ.

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