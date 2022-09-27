Бывшего главного раввина москвы назвали лицом российско-еврейского сопротивления путину

До 2022 года раввин Пинхас Гольдшмидт не был анонимной фигурой, однако о нем было мало известно массам. Его или о нем знали в основном руководители соответствующих еврейских организаций, а также главы европейских стран и, конечно же, раввинского мира.

В 2022 году, после более чем 30 лет работы одним из основателей и лидеров постсоветского российского еврейства, война в Украине убедила этого раввина-ветерана в том, что он больше не может жить в россии, пока глава рф путин* и его режим нападал и убивал невинных украинцев, десятки из которых были евреями.

Он покинул москву, где на протяжении десятилетий был главным раввином, и путешествовал по разным европейским странам, граничащим с Украиной, чтобы возглавить усилия Конференции европейских раввинов (КЕР) по оказанию помощи десяткам тысяч украинских евреев-беженцев.

Вместе с семьей он бежал из рф и временно стал жить в Израиле. Он покинул общину, которую основал в 1990-х годах, когда в постсоветской стране почти не было еврейских настроений, не имея возможности как следует с ней попрощаться.

С тех пор он стал лицом российско-еврейского сопротивления путину, пишет The Jerusalem Post. Недавно Гольдшмидт рассказал газете, что в течение многих лет за ним следили россияне и что его телефоны постоянно прослушивались.

С начала войны у него брали интервью почти все крупные средства массовой информации в мире, будь то в Израиле, США, Европе или где-либо еще.

Ранее Курсор писал, что в рф могут объявить военное положение и запретить выезд из страны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!