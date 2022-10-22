Бывшего лидера Китая выгнали со съезда Компартии

Отмечается, что 79-летний Ху Цзиньтао сидел в первом ряду в Большом зале народных собраний в Пекине рядом с действующим главой страны Си Цзиньпином, когда к нему подошел один из сотрудников обслуживающего персонала с целью вывести из помещения.

При этом, по данным журналистов, сначала чиновник не хотел уходить со своего места, но его силой подняли, взяв за руку.

«После того, как Ху Цзиньтао поднялся с кресла в президиуме, к нему подошел заместитель директора Главного управления Коммунистической партии Кун Шаосюнь. После короткого разговора экс-глава Китая все же ушел, по пути сказав несколько слов Си Цзиньпину и похлопав по плечу премьер-министра Ли Кэцяна», — говорится в материале.

СМИ также отмечает, что Си Цзинпинь положил руку на документ, к которому пытался дотянуться Ху Цзиньтао. Кроме того, член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Чжаньшу пытался встать с места и вмешаться в разговор, но коллега Ван Хунин, сидящий рядом, потянул его за пиджак.

Как сообщал Курсор, в рамках ХХ съезда правящей в КНР Коммунистической партии внесли изменения в устав КПК и фактически утвердили нынешнего главу Китая Си Цзиньпина единоличным верховным лидером в партии и государстве.

Среди внесенных поправок к партийной конституции известно о так называемых «Двух установлениях» и «Двух гарантий» – партийных нарративов, которые призваны усилить статус генерального секретаря Си Цзиньпина в партии.

Также Курсор информировал о том, что, по данным США, Китай может напасть на Тайвань в ближайшие месяцы.