Китай может напасть на Тайвань в ближайшие месяцы — США

В США считают, что Пекин решит захватить Тайвань быстрее, чем считалось ранее, а любая война за Тайвань будет иметь большие последствия для мировой торговли.

Адмирал ВМС США Майкл Гилдей считает, что президент Китая Си Цзиньпин может быть гораздо более готов к захвату Тайваня, чем считалось ранее.

Его комментарии прозвучали после того, как один из высокопоставленных чиновников Тайваня по вопросам безопасности предупредил, что любая попытка вторжения на остров потерпит неудачу и превратит Китай в международного изгоя, сообщает france24.

Си находится на пороге третьего пятилетнего срока и выступил в воскресенье со знаменательной речью на съезде Коммунистической партии, где вновь поклялся однажды «воссоединить» или силой захватить Тайвань.

«Дело не только в том, что говорит президент Си, дело в том, как ведут себя китайцы и что они делают. Они выполняли каждое свое обещание раньше, чем говорили, что собираются его выполнить», — уверен Гилдей.

Поэтому нельзя, по мнению адмирала, исключать такую возможность, «и не в 2027 году, а скорее в 2022-2023 году».

Американские военные должны быть готовы отреагировать на возможное вторжение на Тайвань уже в этом году, заявил в среду старший адмирал.

Тайвань не является союзником США по договору, но Конгресс по закону обязан продавать Тайбэю оборонительное оружие, и существует двухпартийная поддержка защиты того, что стало прогрессивной демократией и жизненно важным глобальным торговым партнером.

Позиция Пекина уже давно заключается в том, что он стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но оставляет за собой право применить силу в случае необходимости, особенно если остров официально провозгласит независимость.

Военные аналитики предупреждают, что даже при наличии численного преимущества вторжение на Тайвань является сложной задачей, учитывая его расположение и рельеф местности.

Глава национальной безопасности Тайваня Чэнь Минг-тонг поддержал это мнение и обратился к Си со своим собственным предупреждением.

«Я хочу торжественно заявить пекинским властям, что нет никаких шансов на победу в силовом нападении на Тайвань. Это приведет к международным экономическим санкциям и дипломатической изоляции, разрушит его (Си) «великое омоложение китайской нации» и сделает его грешником китайской нации».

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Пекин хочет захватить Тайвань «гораздо быстрее», чем считалось ранее. Он также предупредил, что любая война за Тайвань будет иметь «огромное» влияние на мировую торговлю.

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