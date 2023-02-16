Сотни бывших топ-чиновников службы безопасности обратились к Герцогу с призывом

Более 400 бывших высокопоставленных сотрудников службы безопасности, в том числе бывшие главы полиции, Шин Бет и Моссада, подписали публичное письмо, призывающее президента Ицхака Герцога не соглашаться с какими-либо законами, противоречащими основным демократическим ценностям Израиля, в рамках его усилий по достижению компромисса по плану судебной реформы.

«Как вы отметили в своем выступлении, поспешные законодательные шаги представляют собой судебную революцию, которая нанесет ущерб грядущим поколениям», — говорится в письме членов группы «Командиры безопасности Израиля».

Среди подписантов — бывший глава Шин Бет Надав Аргаман, бывшие директора Моссада Тамир Пардо и Дэнни Ятом, экс-комиссар полиции Шломо Ахронишки и бывший советник по национальной безопасности Узи Арад.

«Мы, которые вели солдат на войны Израиля и обучали их его ценностям, защищали страну на поле боя и на дипломатической арене, с большим уважением призываем предотвратить критический удар по этим ценностям, — написали они. — В случаях, когда наносится ущерб верховенству закона и независимости судебной системы, в первую очередь страдают солдаты ЦАХАЛа и силы безопасности, а также их физическая и юридическая защита».

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