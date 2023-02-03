Бывший близкий друг Пугачевой сравнил Галкина с Зеленским

Алла Пугачева покинула россию вслед за супругом Максимом Галкиным после того, как он публично поддержал Украину в войне с рф. За это звездная чета обрела большое количество недругов.

Война изменила отношения между многими людьми. Многие словно прозрели оттого, какие их окружают люди — жестокие, жаждущие смерти друзьям и родственникам с другой стороны, бездушные и одурманенные. Мало у кого незазомбированного российской пропагандой человека возникает сомнение, что Украина победит в противостоянии с россией*. Вопрос только во временных рамках, количестве вооружений и мировой поддержке.

Алла Пугачева и Максим Галкин — услада для сознания трезвомыслящих россиян, которые понимают, что происходит и кто виноват. Среди российского населения есть те, кто все прекрасно осознает, и ждет, когда же все закончится. Но вот некоторые бывшие друзья семейства позволяют себе осуждать знаменитостей за их позицию.

К примеру, экс-друг Примадонны певец Александр Левшин высказал свое мнение по этому поводу, утверждая, что Галкин несет ответственность за супругу. Левшин также считает, что комик перепил «эликсир вседозволенности», раз позволяет себе так смело себя вести. Недруг семейства считает, что это Владимир Зеленский послужил Максиму Галкину примером для подражания.

Левшин сказал, что из-за своей «ошибочной позиции» Галкин лишился не только капитала и заработка в России, но и будущего. Музыкант уверен, что в теперешней ситуации, комик зарабатывает намного меньше, чем получал в российской федерации.

Ранее «Курсор» информировал, что Максим Галкин на сцене в Дубае выкрикнул лозунг в поддержку Украины. Таким образом, комик высмеял оправдания певца Валерия Меладзе за подобный поступок по время корпоратива в Дубае.

Напоминаем, что Максим Галкин выразил соболезнования украинцам в связи с трагедией в Днепре. Комик не стесняясь комментирует военную ситуацию, осуждая российские власти.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!